"Bridgertonowie" powrócą z 5. sezonem. W centrum wydarzeń historia Franceski i Michaeli 0

Netflix i Shondaland ogłaszają rozpoczęcie zdjęć do 5. sezonu "Bridgertonów". Nowa odsłona serialu skoncentruje się na historii Franceski Stirling z rodu Bridgertonów (Hannah Dodd) oraz Michaeli Stirling, w którą wciela się Masali Baduza.

Akcja nowych odcinków rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z poprzedniego sezonu. Po stracie męża Francesca decyduje się wrócić do życia towarzyskiego, jednak ponowne pojawienie się Michaeli skłania ją do zakwestionowania swoich dotychczasowych wyborów.

Wraz z ogłoszeniem startu zdjęć do 5. sezonu produkcji, Netflix ujawnił wideo zapowiedź oraz zdjęcia głównych bohaterek.

Piąty sezon Bridgertonów koncentruje się na introwertycznej, środkowej córce rodu – Francesce (Hannah Dodd). Dwa lata po stracie ukochanego męża Johna, Francesca postanawia wrócić na rynek matrymonialny. Kiedy jednak do Londynu powraca kuzynka Johna, Michaela (Masali Baduza), by zająć się majątkiem Kilmartinów, w Francesce budzą się skomplikowane uczucia, które każą jej zakwestionować to, co dotąd wydawało się oczywiste.

Opisy postaci:

Hannah Dodd jako Francesca Stirling, hrabina Kilmartin – powściągliwa i zdystansowana, od zawsze czuła się nie na miejscu w otaczającym ją świecie. Spotkanie z Michaelą budzi w niej nowe emocje, które prowadzą ją do odkryć mogących odmienić całe jej życie.

Masali Baduza jako Michaela Stirling – pod uroczą i pełną energii fasadą kryje się wrażliwa młoda kobieta, która ma tendencję do ucieczki, gdy sytuacja staje się dla niej zbyt trudna. W tym sezonie Michaela będzie musiała zmierzyć się ze swoją wrażliwością i odnaleźć się w relacji zarówno z dziedzictwem zmarłego kuzyna, jak i z Francescą.

Źrodło: Netflix / materiały prasowe