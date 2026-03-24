"For All Mankind" dobiega końca — Apple TV+ zamawia finałowy sezon hitu sci-fi 0

Fani ambitnego science fiction mają powody do radości… i lekkiego smutku. Platforma Apple TV+ oficjalnie potwierdziła, że serial For All Mankind doczeka się szóstego sezonu — będzie to jednak wielki finał całej historii.

Wczytywanie...

Produkcja, która zadebiutowała w 2019 roku, została stworzona przez Ronalda D. Moorea, Matta Wolperta oraz Bena Nedivi. Serial z Joelem Kinnamanem w jednej z głównych ról przedstawia alternatywną historię świata, w której to Związek Radziecki jako pierwszy ląduje na Księżycu, rozpoczynając zupełnie inny wyścig kosmiczny.

Współtwórcy serialu nie kryją emocji związanych z nadchodzącym zakończeniem:

Możliwość eksplorowania świata For All Mankind przez sześć sezonów to niesamowity przywilej. Cieszymy się, że możemy zakończyć tę historię dokładnie tak, jak zawsze planowaliśmy” — podkreślili Wolpert i Nedivi.

Piąty sezon, którego premiera odbędzie się już 29 marca 2026 roku, przeniesie widzów do realiów z 2010 roku. Jak zapowiada Wolpert, szósty sezon wykona ostatni krok — do tu i teraz.

Twórcy od początku planowali, by opowieść rozpoczęta od alternatywnego roku 1969 doprowadzić do współczesności i pokazać, jak bardzo świat mógłby się różnić, gdyby ludzkość nie przestała ambitnie rozwijać programu kosmicznego.

Choć główna historia zmierza ku końcowi, świat For All Mankind będzie dalej eksplorowany. Już 29 maja 2026 roku zadebiutuje spin-off zatytułowany Star City, który ma rzucić nowe światło na wydarzenia znane z głównej serii.

Źrodło: Comingsoon