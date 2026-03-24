Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Powrót do Hogwartu coraz bliżej. HBO ujawnia pierwsze zdjęcie z serialu "Harry Potter"!

Platforma HBO zaprezentowała pierwsze oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie wykreowanym przez J.K. Rowling. Produkcja, której premiera planowana jest na 2027 rok, rozpocznie się adaptacją od powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

Udostępniona grafika pokazuje odtwórcę głównej roli, Dominica McLaughlina. Harry Potter zmierza w stronę boiska do Quidditcha, trzyma miotłę i jest ubrany w szatę Gryffindoru z widocznym nazwiskiem oraz numerem zawodnika. W tle dostrzec można bannery domów Gryffindoru i Hufflepuffu, a także odniesienia do postaci Freda i George’a Weasleyów.

Oficjalne konto franczyzy w mediach społecznościowych zapowiedziało, że "coś" zostanie ujawnione już wkrótce i wszystko wskazuje na to, że może chodzić o pierwszy teaser. Choć HBO nie potwierdziło jeszcze szczegółów, branżowe doniesienia sugerują, że materiał promocyjny jest gotowy do publikacji.

W obsadzie obok McLaughlina, znaleźli się m.in. Arabella Stanton jako Hermiona Granger oraz Alastair Stout w roli Rona Weasleya. Wśród dorosłych aktorów uwagę przyciągają nazwiska takie jak John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) czy Nick Frost (Rubeus Hagrid). Nie ogłoszono jeszcze, kto wcieli się w Lorda Voldemorta.

Za scenariusz odpowiada Francesca Gardiner, a funkcję reżysera części odcinków i producenta wykonawczego pełni Mark Mylod. Projekt powstaje dla HBO we współpracy z Warner Bros. Television.

Źrodło: comicbookmovie.com