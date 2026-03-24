Starcie Dantego i Vergila w zwiastunie 2. sezonu anime "Devil May Cry"

Netflix opublikował nową zapowiedź 2. sezonu Devil May Cry, w którym to będziemy świadkami wielkiego starcia Dantego z Vergilem. Premiera na Netflixie już 12 maja 2026 roku.

Wczytywanie... fragment plakatu

Wojna między światami wybucha, gdy Dante musi walczyć z jedyną siłą, która odzwierciedla jego własną: swoim skłóconym bratem bliźniakiem Vergilem. W drugim sezonie Devil May Cry Dante musi zmierzyć się ze swoimi własnymi demonami i rodziną, którą stracił jako dziecko. Wraz z powrotem Vergila, Dante ma szanse pogrzebać stare demony bądź paść ich ofiarą.

Zwiastun podsumowuje historię Dantego i Vergila sięgając do ich dzieciństwa. Możemy zobaczyć jak oboje żartobliwie walczą jako dzieci. Potem przenosimy się do przyszłości, gdzie teraz obaj są śmiertelnymi wrogami.

Anime Devil May Cry zostało stworzone przez Adi Shankara i zawiera głosy Johnny'ego Yong Boscha, Scouta Taylor-Comptona, Hoona Lee, Chrisa Coppoli oraz nieżyjącego już Kevina Conroya. Za animację odpowiada renomowane Studio Mir.

Sezon pierwszy zakończył się dramatycznym cliffhangerem – Dante i Mary pokonali White Rabbit i powstrzymali inwazję na Ziemię, ale nie na długo. Mary, mimo współpracy z Dantem, zdradza go z obawy przed jego demonicznymi zdolnościami i zamyka go w niewoli. Tymczasem William Baines otwiera bramy piekieł, rozpoczynając pełnoskalową inwazję.

W ostatnich chwilach sezonu poznajemy prawdziwą tożsamość enigmatycznego rogatego demona, który przez cały sezon uwalniał swoich pobratymców z rąk korporacji Uroboros. Po zdjęciu hełmu okazuje się, że to Vergil – brat bliźniak Dantego, uznany za zmarłego. Teraz, służąc samemu Mundusowi – Władcy Piekieł – staje się jego potężnym narzędziem.

Źrodło: Netflix