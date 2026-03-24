Joe Taslim napędzany zemstą w zwiastunie "The Furious" 0

Lionsgate udostępniło zwiastun The Furious, typowego akcyjniaka z kategorią R, którego motywem przewodnim jest zemsta, a ta zadana będzie "kopniakami".

Po tym, jak córka Wang Wei (w tej roli Xie Miao) zostaje porwana przez przestępców zajmujących się handlem ludźmi, a on nie otrzymuje pomocy od skorumpowanej policji, Wei wściekły wyrusza, by samemu ją odnaleźć. Jego jedynym sojusznikiem jest Navin (Joe Taslim) – nieustępliwy dziennikarz, którego żona tajemniczo zniknęła. Napędzany wściekłą zemstą, nieprawdopodobny duet bezwzględnie walczy z porywaczami, a wszystko to okraszone doskonałymi scenami walk.

Zwiastun podkreśla brutalne i pełne napięcia sceny walk, w których bohaterowie walczą z armią przestępców. Taslim ponownie spotyka się z Yayanem Ruhianem, obiecując fanom kolejne epickie pojedynki sztuk walki.

The Furious wyreżyserował japończyk Kenji Tanigaki. Scenariusz został napisany przez Mak Tin Shu, Lei Zhilonga, Shum Kwan Sina i Franka Hui, na podstawie postaci stworzonej przez Davida Morrella. W obsadzie znajdują się także Yang Enyou, Brian Le i Joey Iwanaga.

Anglojęzyczny film z Hongkongu miał swoją światową premierę w zeszłym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Od tego czasu zebrał w większości pozytywne recenzje od krytyków, którzy porównali klimat i dynamiczny styl akcji do filmu z Keanu Reevesem John Wick i Garetha Evansa z 2011 roku Raid.

The Furious wejdzie do kin w USA 29 maja 2026 roku. Jego polska data premiery na razie jest nie znana.

Źrodło: ComingSoon