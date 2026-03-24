Nowy rozdział dla Supermana – spin-off DCU nabiera rozpędu

Uniwersum DC Studios nie zwalnia tempa po premierze Supermana z lipca 2025 roku. Film w reżyserii Jamesa Gunna, z Davidem Corenswetem w roli Clarka Kenta, otworzył nowy rozdział DCU — a teraz pojawiają się ekscytujące wieści o kolejnym projekcie.

Wczytywanie...

Choć kontynuacja zatytułowana Man of Tomorrow trafi do kin dopiero w 2027 roku, równolegle powstaje serialowy spin-off skupiony na postaci Jimmy’ego Olsena, granego przez Skylera Gisondo. Za projekt odpowiadają twórcy American Vandal — Tony Yacenda oraz Dan Perrault.

W rozmowie Perrault ujawnił, że serial wciąż nie ma oficjalnego tytułu — i na pewno nie będzie to ani Daily Planet, ani Untitled Jimmy Olsen Show.

Rozważamy kilka nazw i naprawdę podobają nam się różne opcje — zdradził twórca.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się sam klimat produkcji. Twórcy celują w połączenie kryminału, tajemnicy i komedii — styl, który dobrze znają ze swoich wcześniejszych projektów.

To coś, czego w gatunku superbohaterskim jeszcze nie było — zapowiada Perrault.

Według wcześniejszych doniesień serwisów branżowych, pierwszy sezon ma skupić się na postaci Gorilli Grodda — kultowego przeciwnika Flasha, który po raz pierwszy pojawił się w komiksach w 1959 roku. Na ten moment szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, ale wybór tak nietypowego antagonisty sugeruje, że serial może pójść w bardzo oryginalnym kierunku.

Źrodło: The Direct