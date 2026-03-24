Kultowy film z 2004 wraca – Netflix szykuje reboot z głośną obsadą

Jedna z najbardziej uwielbianych komedii romantycznych lat 2000. wraca w nowej odsłonie. Netflix oficjalnie pracuje nad rebootem filmu Dziś 13, jutro 30, który w 2004 roku podbił serca widzów swoją lekką, ale emocjonalną historią o dorastaniu… dosłownie z dnia na dzień.

W głównych rolach wystąpią Logan Lerman oraz Emily Bader, którzy mają stworzyć zupełnie nową interpretację tej ponadczasowej opowieści. Za kamerą stanie Brett Haley, znany z produkcji Ludzie, których spotykamy na wakacjach.

Co ciekawe, z projektem związana jest także Jennifer Garner — gwiazda oryginału — która tym razem pełni rolę producentki wykonawczej.

To jeden z tych rzadkich, perfekcyjnych filmów — zabawny, wzruszający i bardzo ludzki — podkreślił Haley, dodając, że praca nad rebootem to dla niego ogromna odpowiedzialność.

O czym była oryginalna historia?

Film opowiadał o nastolatce, która marząc o dorosłości, budzi się nagle jako 30-letnia kobieta. W tej roli błyszczała Jennifer Garner, a u jej boku wystąpili m.in. Judy Greer i Andy Serkis.

Nowa wersja ma zachować ducha oryginału, jednocześnie dostosowując historię do współczesnych realiów i widowni. Na razie Netflix nie ujawnił daty premiery.

Źrodło: ComingSoon