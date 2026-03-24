Kolejna dawka tajemnic i grozy – "Licealne duchy" powrócą z 4. sezonem 0

Fani nadprzyrodzonych tajemnic mają powody do radości — Licealne duchy oficjalnie otrzymały zamówienie na 4. sezon. Decyzja zapadła tuż po emocjonującym finale trzeciej odsłony, który emitowany był na początku tego miesiąca.

Serial, który zadebiutował w 2023 roku na Paramount+, szybko zdobył popularność dzięki unikalnemu połączeniu dramatu młodzieżowego i wątków paranormalnych. Kolejne sezony tylko umocniły jego pozycję jako jednego z największych hitów platformy.

Choć szczegóły fabuły 4. sezonu są na razie owiane tajemnicą, twórczyni serialu Megan Trinrud wcześniej zasugerowała, w jakim kierunku może potoczyć się historia. Finał 3. sezonu przyniósł przełomowy moment — bariera więżąca duchy na terenie szkoły zniknęła. To oznacza, że bohaterowie po raz pierwszy mogą zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością.

Świat się zmienił. To, co było małym, zamkniętym środowiskiem, nagle otwiera się na coś ogromnego i obcego — zdradziła Trinrud.

Twórczyni podkreśla też emocjonalny aspekt tej zmiany — możliwość rozmowy z żywymi może okazać się bardziej skomplikowana, niż bohaterowie sobie wyobrażali.

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy m.in. Peyton List jako Maddie, Kristiana Venturę jako Simona oraz Milo Manheima w roli Wally’ego. To właśnie ich historie i relacje stanowią serce serialu.

Na ten moment Paramount+ nie ujawnił daty premiery 4. sezonu.

Źrodło: Deadline