Disney ponownie nakręci aktorskiego "Kopciuszka" – poznaliśmy tytuł!

Ponad dekadę po premierze aktorskiej wersji Kopciuszka z Lily James, Disney ponownie wraca do tej baśni — ale tym razem z zupełnie innej perspektywy. Studio oficjalnie pracuje nad nowym filmem live-action zatytułowanym Stepsisters, który skupi się na losach przyrodnich sióstr Kopciuszka — Anastasi i Drizelli.

Za kamerą stanie Akiva Schaffer, reżyser Nagiej broni. Scenariusz, pierwotnie napisany przez Michaela Montemayora, zostanie dopracowany przez duet Dan Gregor i Doug Mand.

Film będzie inspirowany zarówno klasyczną animacją Disneya z 1950 roku, jak i oryginalną baśnią autorstwa Charlesa Perraultea z 1697 roku.

W oryginalnych wersjach historii Anastasia i Drizella były przedstawiane jako rozpieszczone, złośliwe i zazdrosne wobec Kopciuszka. Jednak nowy film może pokazać ich w zupełnie innym świetle — podobnie jak inne współczesne reinterpretacje znanych baśni.

Na razie szczegóły fabuły, obsada oraz data premiery pozostają tajemnicą, ale sam pomysł skupienia się na złych bohaterkach już teraz wzbudza duże zainteresowanie.

Co ciekawe, to nie jedyny projekt rozwijający tę historię. Netflix pracuje nad animowanym filmem Steps, który również opowie historię z perspektywy przyrodnich sióstr. Produkcję nadzoruje Amy Poehler. Premiera tej animacji planowana jest na 2026 rok.

Wygląda na to, że klasyczne historie Disneya przechodzą transformację — zamiast kolejnych remake’ów, studia coraz częściej eksplorują mniej oczywiste perspektywy znanych opowieści.

Źrodło: Deadline