Powrót do dżungli później niż planowano – "Jumanji 3" przesunięte

Fani serii Jumanji będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Sony Pictures oficjalnie przesunęło datę premiery kolejnej części popularnej franczyzy, której gwiazdami są z Dwayne Johnson i Jack Black.

Pierwotnie film miał trafić do kin 11 grudnia, jednak studio zdecydowało się uniknąć bezpośredniego starcia z dwoma gigantami: Avengers: Doomsday oraz Diuna: Część trzecia, które debiutują 18 grudnia.

Zamiast tego Jumanji 3 trafi do kin w świątecznym terminie — 25 grudnia, co może okazać się ważnym strategicznym ruchem.

W nowej odsłonie powróci dobrze znana obsada, w tym Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas oraz Awkwafina. Na ekranie ponownie zobaczymy także legendę kina Danny'ego DeVito. Do projektu dołączą również nowe twarze, m.in. Brittany O'Grady i Burn Gorman.

Co dalej z historią?

Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, scena po napisach z Jumanji: Następny poziom sugerowała, że tym razem gra może przenieść się do świata rzeczywistego — co oznaczałoby zupełnie nowe zagrożenia i jeszcze większą skalę przygody.

Za reżyserię ponownie odpowiada Jake Kasdan, który współtworzy scenariusz wraz z Jeffem Pinknerem i Scottem Rosenbergiem.

Źrodło: Variety