Johnny Depp na planie tajemniczego horroru Netflixa? 0

Nieoficjalne doniesienia z Wielkiej Brytanii wskazują, że Johnny Depp może pracować nad nowym projektem dla Netflix. Niestety na ten moment nie mamy więcej szczegółów.

Według lokalnych relacji aktor miał w ostatnich dniach pojawić się w Maidstone, gdzie ekipa filmowa zajęła część centrum miasta, w tym okolice lokalu MuMu’s na Week Street. Produkcja była realizowana w sposób stosunkowo dyskretny, bez oficjalnych komunikatów czy zapowiedzi.

Źródłem spekulacji jest wypowiedź jednego z pracowników pobliskiego pubu, który w rozmowie z "Kent Online" zasugerował, że Depp pracuje nad horrorem produkowanym przez Netflixa, potencjalnie planowanym na październik. Platforma odmówiła jednak komentarza, a brak potwierdzenia ze strony studia każe traktować te informacje z dużą ostrożnością.

Johnny Depp nie tak dawno zakończył zdjęcia do filmu "Ebenezer: A Christmas Carol" w reżyserii Ti Westa, którego premiera planowana jest na listopad. Projekt ten powstaje jednak pod egidą Paramount Pictures, co wyklucza bezpośredni związek z Netfliksem. Tym samym trudno jednoznacznie stwierdzić, czy obecne zdjęcia w Wielkiej Brytanii dotyczą nowej produkcji, czy ewentualnych dokrętek do wcześniejszego filmu.

Jeśli jednak doniesienia o współpracy z Netfliksem okażą się prawdziwe, byłby to wyraźny sygnał powrotu Deppa do wysokobudżetowych projektów i globalnej dystrybucji. Na razie pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenia.

Źrodło: World of Reel