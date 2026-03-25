Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"It's Never Over, Jeff Buckley" w Helios na Scenie 0

Wydarzenia w ramach projektu Helios na Scenie kierowany jest do miłośników wydarzeń kulturalnych, do których dostęp często jest trudny oraz kosztowny. To wyjątkowa okazja, aby uczestniczyć w światowych koncertach, spektakularnych sztukach i to na wielkim ekranie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chcemy przybliżyć przystępność wydarzeń, które dotąd nie były realizowane na tak szeroką skalę. Sprowadzimy na kinowe sale: koncerty, imprezy LIVE, spektakle teatralne i nie tylko!

Helios zaprasza w piątek 27 marca o godzinie 18:00 oraz w niedzielę 29 marca o godzinie 16:00 na kolejny seans z cyklu "Helios na Scenie"

"It's Never Over, Jeff Buckley", wyreżyserowany przez nominowaną do Oscara reżyserkę Amy Berg, ukazuje życie wschodzącej młodej gwiazdy, piosenkarza o nieziemskim głosie, który pozostawił świat muzyki lat 90-tych w szoku, gdy zmarł nagle w wieku 30 lat, po wydaniu swojego uznanego przez krytyków debiutanckiego albumu „Grace”.

Historia opowiedziana za pomocą nigdy wcześniej niepublikowanych materiałów z archiwów Buckleya i szczerych wspomnień jego matki, Mary Guibert, oraz byłych partnerek: Rebekki Moore i Joan Wasser, byłych członków zespołu Jeffa (w tym Michaela Tighe’a i Parkera Kindreda), oraz luminarzy takich jak Ben Harper i Aimee Mann – "It's Never Over, Jeff Buckley" rzuca nowe światło na jedną z najbardziej wpływowych i enigmatycznych postaci współczesnej muzyki.

Więcej informacji na Helios.pl

Źrodło: Helios / informacja prasowa