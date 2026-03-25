Komik pisze scenariusz do nowego filmu ze świata "Władcy Pierścieni" – ujawniono roboczy tytuł!

Świat Śródziemia znów się rozszerza — i to w dość nieoczywisty sposób. Stephen Colbert, znany przede wszystkim jako gospodarz programu late-night i zagorzały fan twórczości J. R. R. Tolkiena, oficjalnie współtworzy nowy film osadzony w uniwersum Władcy Pierścieni.

Wczytywanie...

Projekt powstaje we współpracy z Warner Bros. i już teraz wzbudza ogromne emocje wśród fanów fantasy. Co ciekawe, Colbert pracuje nad nim razem ze swoim synem, scenarzystą Peterem McGee.

Pomysł na film narodził się z fascynacji Colberta mniej znanymi fragmentami książki. Jak sam przyznał, to właśnie pominięte rozdziały stały się inspiracją do stworzenia nowej historii, która mogłaby jednocześnie pozostać wierna książkom i filmom. Do projektu powraca także Peter Jackson, który wspiera rozwój całego przedsięwzięcia jako część większej ekspansji marki.

Film roboczo zatytułowany The Lord of the Rings: Shadows of the Past zabierze widzów ponownie do Śródziemia — tym razem wiele lat po wydarzeniach z wyprawy Froda.

Fabuła skupi się na:

ponownej podróży Sama, Merry’ego i Pippina ich dawnym szlakiem

nowej bohaterce — Elanor, córce Sama, która odkrywa tajemnicę związaną z Wojną o Pierścień

Twórcy zapowiadają historię mocno zakorzenioną zarówno w literackim oryginale, jak i filmowym świecie. Scenariusz powstawał przez około dwa lata. Oprócz Colberta i McGee, nad projektem pracuje również Philippa Boyens — współautorka oryginalnej trylogii.

To nie pierwszy kontakt Colberta ze Śródziemiem — wcześniej pojawił się epizodycznie w serii Hobbit i wielokrotnie publicznie podkreślał swoją miłość do tego świata.

Źrodło: Comingsoon