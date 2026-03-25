Nowy plakat "Euforii" już jest – Sydney Sweeney przyciąga całą uwagę

HBO zaprezentowało oficjalny plakat 3. sezonu Euforii, dając fanom pierwszy wyraźny sygnał, że nadchodząca odsłona serialu będzie znacznie dojrzalsza i mroczniejsza niż poprzednie. Premiera zaplanowana na 12 kwietnia 2026 roku i przenosi historię o pięć lat do przodu, pokazując bohaterów już poza szkolnymi realiami, mierzących się z wyzwaniami dorosłego życia.

Na plakacie centralne miejsce zajmuje Rue, grana przez Zendayę, której sylwetka góruje nad resztą postaci niczym symbol przeszłości, która wciąż ich prześladuje. Poniżej widzimy znane twarze, w tym Maddy (Alexa Demie), Nate’a (Jacob Elordi) oraz Alego (Colman Domingo). Dolną część grafiki zajmują Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow) oraz Cassie, w którą ponownie wciela się Sydney Sweeney. Uwagę przyciąga także obecność węża, który natychmiast stał się przedmiotem spekulacji fanów.

Całość uzupełniają wyraziste elementy symboliczne, takie jak neon Jesus Saves, billboard Silver Slipper oraz hasło May God Have Mercy, które sugerują, że nowy sezon mocno skupi się na motywach wiary, winy i odkupienia. Zresztą potwierdza to również oficjalny opis fabuły, zapowiadający historię grupy przyjaciół zmagających się z pytaniami o sens wiary, możliwość odkupienia oraz naturę zła.

plakat serialu Euforia

Za serial ponownie odpowiada Sam Levinson, który rozwija historię inspirowaną produkcją stworzoną przez Rona Lesha. W nowym sezonie, obok powracających aktorów, pojawią się także nowe twarze oraz głośni goście, w tym Sharon Stone, czy Natasha Lyonne.

Trzeci sezon będzie liczył osiem odcinków emitowanych co tydzień na HBO i dostępnych w streamingu.

Źrodło: Comingsoon