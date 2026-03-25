Spin-off "Johna Wicka" z Caine'em wchodzi w fazę produkcji 0

Studio Lionsgate przyspiesza rozwój swojego uniwersum akcji. Niezatytułowany jeszcze spin-off serii "John Wick", skupiony na postaci Caine’a, wejdzie w fazę zdjęć już w przyszłym miesiącu. Za kamerą oraz przed nią Donnie Yen!

Fabuła ma rozgrywać się po wydarzeniach z "John Wick 4" i skoncentrować się na życiu Caine’a po uwolnieniu spod wpływów Wysokiej Rady. Scenariusz przygotował Mattson Tomlin, współpracujący obecnie przy "The Batman Part II" oraz adaptacji komiksu "BRZRKR". Współautorem tekstu jest także Michael McGrale.

Do obsady powróci Rina Sawayama jako Akira, co sugeruje kontynuację wątku zapoczątkowanego w czwartej części "Johna Wicka".

Za produkcję ponownie odpowiadają Basil Iwanyk i Erica Lee z Thunder Road oraz Chad Stahelski poprzez 87Eleven Entertainment. W gronie producentów znaleźli się również Keanu Reeves i John Saunders, natomiast wspomniany Yen obejmie funkcję producenta wykonawczego.

Źrodło: Deadline