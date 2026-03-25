Zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" bije rekordy oglądalności 1

Fani Spider-Man po raz kolejny udowodnili swoją siłę w internecie. Zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień w zaledwie kilka dni osiągnął wynik, który jeszcze niedawno wydawał się absolutnie niemożliwy do pobicia – i tym samym przeszedł do historii.

Sony opublikowało pierwszy zwiastun powrotu Toma Hollanda do roli Petera Parkera 18 marca. Już po 96 godzinach licznik przekroczył miliard wyświetleń na całym świecie, a według danych WaveMetrix obecnie wynosi około 1,1 miliarda. To czyni go największą premierą zwiastuna filmowego w historii.

Jeszcze bardziej imponujący jest wynik z pierwszej doby – aż 718,6 miliona wyświetleń. Tym samym trailer nie tylko pobił dotychczasowe rekordy kinowe, ale zdeklasował także największe premiery w świecie gier.

Poprzednim rekordzistą był zwiastun filmu Deadpool & Wolverine, który osiągnął 365 milionów wyświetleń w 24 godziny po debiucie podczas Super Bowl 2024. Jeszcze niedawno ogromne wrażenie robił też trailer gry Grand Theft Auto VI z wynikiem 475 milionów odsłon w dobę. Całkiem nowy dzień niemal podwoił ten rezultat.

Co ciekawe, już po ośmiu godzinach nowy zwiastun miał 373 miliony wyświetleń – wynik, który sam w sobie wystarczyłby do pobicia wcześniejszych rekordów. To nie pierwszy raz, gdy Sony dominuje w tej kategorii. Zapowiedź Spider-Man. Bez drogi do dom wcześniej ustanowił rekord z wynikiem 355,5 miliona wyświetleń w ciągu doby. Teraz jednak poprzeczka została podniesiona na zupełnie nowy poziom.

W nadchodzącym filmie zobaczymy ponownie Petera Parkera, który funkcjonuje w świecie, gdzie nikt nie pamięta, że jest Spider-Manem. Obok Hollanda na ekranie pojawią się m.in. Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal oraz Mark Ruffalo.

Premiera filmu zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Źrodło: Comingsoon