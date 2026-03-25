Charlize Theron i Taron Egerton w akcji! "Alfa" od Netflixa z elektryzującym zwiastunem

Netflix odsłania karty i podkręca atmosferę przed jedną z najciekawszych premier tej wiosny. Do sieci trafił pełny zwiastun filmu Alfa – survivalowego thrillera akcji, któremu przewodzą Charlize Theron i Taron Egerton.

Film zadebiutuje na platformie Netflix już 24 kwietnia 2026 roku.

Fabuła zapowiada intensywne i emocjonalne widowisko. Theron wciela się w pogrążoną w żałobie kobietę, która szuka ukojenia w dzikiej naturze Australii. Spokój szybko zamienia się jednak w koszmar – bohaterka zostaje wciągnięta w śmiertelną grę z bezwzględnym drapieżnikiem.

Postać grana przez Theron zostaje zmuszona do udziału w bezlitosnej grze w kotka i myszkę z psychopatycznym prześladowcą. Każdy krok może być ostatnim, a dzika przyroda staje się równie niebezpieczna jak sam łowca. W roli antagonisty oglądamy Egertona, który prezentuje znacznie mroczniejsze oblicze niż w swoich wcześniejszych projektach. Na ekranie pojawi się także Eric Bana.

Za kamerą stanął Baltasar Kormákur, twórca takich filmów jak Everest czy 41 dni nadziei, znany z umiejętnego budowania napięcia w ekstremalnych warunkach. Scenariusz napisał Jeremy Robbins, a produkcją zajęli się m.in. Peter Chernin i sama Theron.

Źrodło: Netflix