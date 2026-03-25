Złe wieści dla fanów DCU – zapowiadany serial odłożony na bok 0

Zapowiedziany w 2023 roku serial "Waller", który miał rozwinąć uniwersum DCU, napotkał poważne trudności. Nowe informacje sugerują, że produkcja jest znacznie dalej od realizacji, niż pierwotnie zakładano.

Projekt powstaje dla DC Studios oraz Warner Bros. Television, a w roli bezwzględnej Amandy Waller ponownie ma wystąpić Viola Davis. Aktorka wcielała się już w tę postać w takich produkcjach jak Suicide Squad (2016), Legion Samobójców: The Suicide Squad (2021), Czarny Adam (2022) oraz serialu Peacemaker.

Początkowo Waller miał zadebiutować jeszcze przed filmem Superman. Tak się jednak nie stało — częściowo z powodu strajków w 2023 roku, ale także przez problemy kreatywne. James Gunn przyznał wcześniej, że prace nad scenariuszem były wyboistą drogą.

Nowe światło na sytuację rzucił szef HBO Max, Casey Bloys, w rozmowie z Variety. Zapytany o postęp prac nad serialem, odpowiedział wymijająco:

Ujmijmy to tak — nie powiedziałbym, że jest już na pasie startowym. Ale Lanterns ruszają tego lata.

Choć Bloys nie zdradził więcej szczegółów, jego wypowiedź jasno sugeruje, że Waller wciąż znajduje się na wczesnym etapie i na premierę przyjdzie jeszcze długo poczekać. Na ten moment serial nie ma nawet przybliżonej daty premiery.

Źrodło: Variety