Tajemniczy portal i wyspa pełna magicznych stworzeń - zwiastun "Zapomnianej wyspy" od DreamWorks

DreamWorks Animation prezentuje oficjalny zwiastun Zapomnianej wyspy. Za obraz odpowiada znaczna część zespołu od cenionej ostatniej części animacji o kocie w butach – Ostatnie życzenie.

Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy Jo i Raissa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali, pełną magicznych i mitologicznych stworzeń, o których dorastały, słysząc opowieści od swoich filipińskich rodzin. Część z tych postaci to przyjaciele, a część wrogowie. Do tych pierwszych należy m.in. bezradny wilkołak Raww. Jo, Raissa i ich nowi sprzymierzeńcy staną oko w oko z Manananggalem, najbardziej przerażającym stworzeniem na wyspie. To jednak nie jedyny ich problem, bowiem okazuje się, że ceną za powrót do domu są wspomnienia całej przyjaźni. Od tego momentu Jo i Raissa ścigają się z czasem, aby znaleźć inny sposób na opuszczenie wyspy.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W oryginale głosu głównym bohaterom użyczają H.E.R. i Liza Soberano (Jo i Raissa). Oprócz nich angaże otrzymali Dave Franco jako Raww, Lea Salonga jako Manananggal, Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy i Ronny Chieng.

Joel Crawford i Januel Mercado są scenarzystami i reżyserami animacji. Mark Swift jest producentem. Trio to wcześniej współpracowało przy nominowanym do Oscara filmie Kot w butach: Ostatnie życzenie. Crawford wyreżyserował także obie części Krudów – Krudowie i Krudowie: Nowa era.

Zapomniana wyspa wejdzie do polskich kin 2 października 2026 roku. Dystrybutorem są Tylko Hity.

