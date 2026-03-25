Kino Świat przedstawia polski zwiastun trzymającego w napięciu i opartego na prawdziwych wydarzeniach filmu Niebo nad Normandią. Okazuje się, że jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii.

Wczytywanie... "Niebo nad Normandią"

Niebo nad Normandią to opowieść o odpowiedzialności, samotności decyzji i o tym, że największe bitwy toczą się w naszym umyśle. W rolach głównych: mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott, zdobywca Oscara Brendan Fraser, laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis oraz Kerry Condon. Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera, opartego na faktach Hotelu Mumbaj.

72 godziny przed lądowaniem w Normandii, losy świata mają zależeć od… pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Niebo nad Normandią wejdzie do polskich kin 11 września 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat