Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy czujecie magię Hogwartu? Oto zwiastun serialu "Harry Potter" 2

Warner Bros. Discovery podczas wydarzenia w Londynie, zorganizowanego przy okazji premiery platformy HBO Max w Wielkiej Brytanii, zaprezentowało tytuł, pierwszy zwiastun oraz przybliżone okno premiery serialu o Harrym Potterze.

Wczytywanie...

Serial zatytułowany "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (czyli tak samo jak pierwsza część literackiego pierwowzoru) zadebiutuje globalnie w okresie świąt Bożego Narodzenia 2026 roku. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Produkcja ma stanowić wierną adaptację ksiażek, ponownie wprowadzając widzów do historii młodego czarodzieja. Oficjalny opis fabuły podkreśla drogę bohatera od pozornie zwyczajnego chłopca wychowywanego przez ciotkę Petunię do ucznia Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie odkrywa świat przyjaźni, magii, ale i rosnącego zagrożenia związanego z jego przeszłością.

W roli tytułowej wystąpi Dominic McLaughlin. W obsadzie znaleźli się również Nick Frost jako Rubeus Hagrid, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer w roli profesor McGonagall oraz Paapa Essiedu jako Severus Snape.

Francesca Gardiner pełni funkcję showrunnerki i scenarzystki, natomiast Mark Mylod wyreżyseruje kilka odcinków.

Oto zwiastun:

Źrodło: HBO Max