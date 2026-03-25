Nadchodzi spin-off "For All Mankind" - "Star City" prezentuje nową perspektywę. Oto pierwsza zapowiedź

Apple TV udostępniło pierwszą zapowiedź Star City, nadchodzącego spin-offu swojego hitowego serialu science fiction For All Mankind, który niedawno odnowiony został na finałowy, szósty sezon.

Wczytywanie... "Star City"

Ośmioodcinkowy serial opisywany jest jako dynamiczny, paranoidalny thriller, który przenosi nas z powrotem do tej samej alternatywnej rzeczywistości, jaką poznaliśmy w For All Mankind. W tej doskonałej produkcji mamy historię wyścigu kosmicznego, w którym to Związek Radziecki stał się pierwszym krajem, który wysłał człowieka na Księżyc. W spin-offie spojrzymy na tą historię z innej perspektywy, zza Żelaznej Kurtyny. Star City pokaże życie kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu zaangażowanych w radziecki program kosmiczny oraz ryzyko, jakie wszyscy podjęli, by popchnąć ludzkość naprzód.

W serialu występują Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Agnes O'Casey, Alice Englert, Solly McLeod, Adam Nagaitis, Ruby Ashbourne Serkis, Josef Davies oraz Priya Kansara. Twórcami spin-offu są Ben Nedivi, Matt Wolpert i Ronald D. Moore.

Premiera Star City zaplanowana jest na 29 maja wraz z dwoma pierwszymi odcinkami. Następnie w każdy piątek do 10 lipca pojawiać będzie się nowy odcinek.

Źrodło: Apple TV