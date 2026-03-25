Apple TV udostępniło pierwszą zapowiedź Star City, nadchodzącego spin-offu swojego hitowego serialu science fiction For All Mankind, który niedawno odnowiony został na finałowy, szósty sezon.
Ośmioodcinkowy serial opisywany jest jako dynamiczny, paranoidalny thriller, który przenosi nas z powrotem do tej samej alternatywnej rzeczywistości, jaką poznaliśmy w For All Mankind. W tej doskonałej produkcji mamy historię wyścigu kosmicznego, w którym to Związek Radziecki stał się pierwszym krajem, który wysłał człowieka na Księżyc. W spin-offie spojrzymy na tą historię z innej perspektywy, zza Żelaznej Kurtyny. Star City pokaże życie kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu zaangażowanych w radziecki program kosmiczny oraz ryzyko, jakie wszyscy podjęli, by popchnąć ludzkość naprzód.
Materiał wideo oferuje fanom For All Mankind inne spojrzenie na słynny kosmiczny wyścig, ukazując go z perspektywy Rosji. Podobnie jak oryginał, spin-off również osadzony jest w alternatywnej historii. Teaser daje wgląd w głównych bohaterów spin-offu, czyli inżynierów, oficerów wywiadu i kosmonautów odpowiedzialnych za to, że Związek Radziecki stał się pierwszym krajem, który wysłał człowieka na Księżyc.
W serialu występują Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin, Agnes O'Casey, Alice Englert, Solly McLeod, Adam Nagaitis, Ruby Ashbourne Serkis, Josef Davies oraz Priya Kansara. Twórcami spin-offu są Ben Nedivi, Matt Wolpert i Ronald D. Moore.
Premiera Star City zaplanowana jest na 29 maja wraz z dwoma pierwszymi odcinkami. Następnie w każdy piątek do 10 lipca pojawiać będzie się nowy odcinek.
Źrodło: Apple TV
