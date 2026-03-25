Szalona domatorka, fanka amerykańskiego kina grozy i science-fiction

Nadchodzi spin-off "For All Mankind" - "Star City" prezentuje nową perspektywę. Oto pierwsza zapowiedź 0

Apple TV udostępniło pierwszą zapowiedź Star City, nadchodzącego spin-offu swojego hitowego serialu science fiction For All Mankind, który niedawno odnowiony został na finałowy, szósty sezon.

"Star City"

Ośmioodcinkowy serial opisywany jest jako dynamiczny, paranoidalny thriller, który przenosi nas z powrotem do tej samej alternatywnej rzeczywistości, jaką poznaliśmy w For All Mankind. W tej doskonałej produkcji mamy historię wyścigu kosmicznego, w którym to Związek Radziecki stał się pierwszym krajem, który wysłał człowieka na Księżyc. W spin-offie spojrzymy na tą historię z innej perspektywy, zza Żelaznej Kurtyny. Star City pokaże życie kosmonautów, inżynierów i oficerów wywiadu zaangażowanych w radziecki program kosmiczny oraz ryzyko, jakie wszyscy podjęli, by popchnąć ludzkość naprzód.

Materiał wideo oferuje fanom For All Mankind inne spojrzenie na słynny kosmiczny wyścig, ukazując go z perspektywy Rosji. Teaser daje wgląd w głównych bohaterów spin-offu, czyli inżynierów, oficerów wywiadu i kosmonautów odpowiedzialnych za to, że Związek Radziecki stał się pierwszym krajem, który wysłał człowieka na Księżyc.

W serialu występują Rhys IfansAnna Maxwell MartinAgnes O'CaseyAlice EnglertSolly McLeodAdam NagaitisRuby Ashbourne SerkisJosef Davies oraz Priya Kansara. Twórcami spin-offu są Ben NediviMatt Wolpert i Ronald D. Moore.

Premiera Star City zaplanowana jest na 29 maja wraz z dwoma pierwszymi odcinkami. Następnie w każdy piątek do 10 lipca pojawiać będzie się nowy odcinek.

Źrodło: Apple TV

Zostań naszym królem wirtualnego pióra.
Dołacz do redakcji FDB

Komentarze 0

Skomentuj jako pierwszy.