Komiksowa seria "Monstress" dostanie animowany serial. Projekt rozwija Amazon MGM Studios 0

Współtwórca One Piece Steven Maeda pracuje nad animowanym serialem dla dorosłych opartym na epickim komiksie fantasy "Monstress". Za realizację projektu odpowiada Amazon MGM Studios, a co za tym idzie trafi on na platfomę Prime Video.

fragment okładki

Akcja graficznych powieści autorstwa Marjorie Liu i Sany Takedy rozgrywa się w fantastycznym świecie inspirowanym kulturą Azji. Historia śledzi losy młodej kobiety z dosłownie żyjącym potworem w środku. W poszukiwaniu zrozumienia swojej przeszłości i pomszczenia morderstwa matki towarzyszy jej barwna ekipa, w tym mówiący kot i hybrydowa dziewczyna lis/człowiek, którzy zostają wrzuceni w sam środek wojny między siłami ludzkimi a nadprzyrodzonymi.

Maeda będzie scenarzystą i współshowrunnerem serialu razem z Tiffany Greshler. To na razie wszelkie informacje na temat tego projektu, który jest na wczesnym etapie rozwoju. Fabularne szczegóły oraz obsada są jeszcze nie znane.

Komiksowa seria Monstress to uznane dzieło, które zdobyło cztery nagrody Hugo, siedem nagród Eisnera oraz tytuł Książki Roku przyznawany przez Harvey Awards. W Polsce ukazuje się w formie tomów zbiorczych nakładem wydawnictwa Non Stop Comics od 2017.

Źrodło: Bloody Disgusting