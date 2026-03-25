Kevin Costner i Jake Gyllenhaal w jednym filmie. Oto szczegóły adaptacji "Honeymoon with Harry" 0

Amazon MGM Studios po Road House kontynuuje współpracę z Jake'm Gyllenhaalem przy projekcie "Honeymoon with Harry". To adaptacja humorystycznej powieści Barta Bakera.

Wczytywanie... Jake Gyllenhaal, "Road House"

Obok Gyllenhaala na ekranie w głównej roli zobaczymy kolejną hollywoodzką gwiazdę – Kevina Costnera, który w ostatnim czasie dał się zapamiętać jako jeden z Duttonów w westernowej sadze Yellowstone. Rozmowy o dołączeniu do obsady prowadzi Sarah Pidgeon. To na razie wszystkie ogłoszone nazwiska zaangażowane w projekt od strony aktorskiej.

Zdjęcia do filmu rozpoczną się w kwietniu w Queensland w Australii. Plany w dużej mierze odbędą się w Brisbane i The Whitsundays. Za kamerą staną Glenn Ficarra i John Requa, a scenariusz napisał Dan Fogelman. To trio wcześniej pracowało już razem, przy Paradise, Kocha, lubi, szanuje i Tacy jesteśmy.

Honeymoon with Harry to emocjonalna komedia, która skupi się na wolnym duchu, impulsywnym mężczyźnie (Gyllenhaal), którego plany na miesiąc miodowy zostają pokrzyżowane, przez co utknął na wyspie razem z zamkniętym, trudnym ojcem swojej narzeczonej (Costner). To, co zaczyna się jako zderzenie osobowości, stopniowo ustępuje miejsca nieoczekiwanej emocjonalnej więzi.

Data premiery filmu nie jest na razie znana. Na ten czas nie wiemy również czy Amazon zdecyduje się wypuścić film do kin, czy od razu trafi on do streamingu.

Źrodło: Deadline