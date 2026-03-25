Serialowa rewolucja DCU: dlaczego HBO Max odcina się od modelu MCU

Szef HBO Max, Casey Bloys, ujawnił, dlaczego seriale osadzone w DCU rozwijają się wolniej i inaczej niż produkcje MCU na Disney+. Jego zdaniem to nie przypadek, lecz świadoma strategia stawiająca na jakość, a nie ilość.

Dotychczas widzowie zobaczyli dwa projekty nowego DCU tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana — animowane Koszmarne Komando (2024!) oraz Peacemaker sezon 2 (2025). Kolejną premierą ma być serial Lanterns, zaplanowany jeszcze na ten rok, a wiele innych tytułów pozostaje na etapie zapowiedzi.

Bloys podkreśla, że tempo produkcji nie jest ustalane z góry, jak bywa w przypadku Marvela. Zamiast tego każdy projekt musi najpierw obronić się scenariuszem.

Wszystko opiera się na scenariuszu. Czy jest dobry? Czy jest kreatywnie interesujący? Czy ma sens jako serial? — tłumaczy Bloys.

W przeciwieństwie do Marvel Studios, które przez lata rozwijało swoje uniwersum bardzo intensywnie na Disney+, HBO Max nie chce narzucać sobie liczby premier rocznie. Zdaniem Bloysa takie podejście może prowadzić do kompromisów jakościowych. Zamiast tego platforma wybiera bardziej elastyczny model — każdy projekt oceniany jest indywidualnie, bez presji wypełniania kalendarza.

Bloys odniósł się także do coraz częściej poruszanego tematu zmęczenia superbohaterami. Jego zdaniem problem wynika głównie z nadmiaru treści.

Jeśli dasz ludziom za dużo czegokolwiek, przestaje to być wyjątkowe — zauważa.

Dlatego Warner Bros. Discovery stawia na różnorodność i nie ogranicza się wyłącznie do jednego uniwersum. Obok DC rozwijane są także inne projekty, jak kolejne produkcje ze świata Gry o tron czy nowe seriale w zupełnie innych gatunkach. W praktyce oznacza to, że DCU nie będzie próbowało dogonić MCU liczbą premier. Zamiast tego HBO Max chce budować markę na solidnych fundamentach — dopracowanych historiach i starannie wybranych projektach.

Czy taka strategia okaże się skuteczna? Wszystko wskazuje na to, że DC stawia na długofalową jakość zamiast krótkoterminowego zalewu treści — a to może być dokładnie to, czego potrzebują dziś widzowie.

Źrodło: ComingSoon