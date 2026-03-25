Andy Muschietti potwierdza: powstanie rozszerzona wersja horroru "To"

Fani grozy mają powody do ekscytacji – Andy i Barbara Muschietti nie zapomnieli o długo wyczekiwanym supercucie dwóch części To. Choć od zapowiedzi minęło już kilka lat, twórcy zapewniają: projekt wciąż żyje i… na pewno powstanie.

W rozmowie rodzeństwo przyznało, że główną przeszkodą był dotąd brak czasu. Po sukcesie obu filmów skupili się na kolejnych projektach, przede wszystkim na serialu To: Witajcie w Derry, który stał się dla nich priorytetem.

Byliśmy zaangażowani w wiele rzeczy. Serial miał pierwszeństwo przed supercutem. Możemy teraz pójść do studia i poprosić o wsparcie. Pytanie brzmi: kiedy. Ale zrobimy to – wyjaśnił Andy Muschietti.

Planowany supercut ma być czymś więcej niż tylko połączeniem dwóch filmów. Już wcześniej Muschietti zdradził, że nowa wersja może mieć zmienioną strukturę narracyjną, a także zupełnie nowe sceny. Co więcej, część materiału wciąż nie została nakręcona. Efekt końcowy? Epicka, ponad sześciogodzinna wersja historii o przerażającym Pennywise.

Na razie jednak Muschiettis koncentrują się na rozwijaniu świata Derry w serialu. Pierwszy sezon okazał się dużym sukcesem, przyciągając miliony widzów i otwierając drogę do kontynuacji. Trwają już prace nad drugim sezonem, choć – jak przyznają twórcy – największym wyzwaniem jest stworzenie nowej historii bez bezpośredniego oparcia w powieści.

Źrodło: SlashFilm