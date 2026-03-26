Priorytet to kino – Bruce Campbell nie zwalnia tempa mimo choroby

Mimo trudnej diagnozy, Bruce Campbell nie traci ani determinacji, ani charakterystycznego dystansu do życia. Gwiazda kultowych produkcji ogłosiła niedawno, że zmaga się z chorobą nowotworową, ale – jak sam podkreśla – nie zamierza pozwolić, by wpłynęło to na jego podejście do pracy i pasji.

Wczytywanie...

Aktor przyznał, że leczenie zmusi go do ograniczenia zawodowych zobowiązań, w tym odwołania części letnich wydarzeń i spotkań z fanami. Terapia i obowiązki zawodowe nie zawsze idą w parze – zaznaczył szczerze, wyrażając jednocześnie żal z powodu koniecznych zmian w planach.

Jednak mimo tego, Campbell pozostaje skupiony na tym, co dla niego najważniejsze – pracy nad najnowszym projektem filmowym. Podkreśla, że tworzenie w własnej bańce, bez zewnętrznych nacisków, jest dla niego wyjątkowym doświadczeniem i źródłem ogromnej satysfakcji.

W swoim oświadczeniu aktor jasno zaznaczył, że nie szuka współczucia ani porad. Chciał jedynie uprzedzić fanów, zanim w przestrzeni publicznej pojawią się nieprawdziwe informacje. Nie bójcie się, jestem twardym sukinsynem i mam wokół siebie świetnych ludzi – napisał, dodając, że zamierza jeszcze długo pozostać aktywny.

Na koniec zwrócił się bezpośrednio do fanów, dziękując za ich wsparcie i wyrażając nadzieję na szybkie spotkanie. Jego postawa pokazuje, że nawet w obliczu poważnej choroby można zachować siłę, humor i niezachwianą pasję do tego, co się kocha najbardziej.

Źrodło: Deadline