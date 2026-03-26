Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Willem Dafoe i Adam Sandler razem na ekranie w remake'u "Odjazdem"

Scott Cooper przygotowuje remake filmu "Odjazd" z 2001 roku autorstwa Laurenta Canteta. Jak potwierdzają branżowe media, zdjęcia do projektu mają rozpocząć się już w przyszłym miesiącu. Na czele obsady stanie Adam Sandler, a partnerować mu będzie Willem Dafoe.

Wczytywanie...

W produkcji pojawią się również Gaby Hoffmann, Steve Zahn, F. Murray Abraham oraz Adam Horovitz.

Oryginalny "Odjazd" uznawane jest za jedno z najważniejszych dzieł Canteta, często stawiane nawet wyżej niż nagrodzona Złotą Palmą "Klasa". Film opowiada historię bezrobotnego mężczyzny, który ukrywa swoją sytuację przed rodziną, stopniowo pogrążając się w sieci kłamstw i narastających problemów. Nowa wersja ma podejmować podobne wątki, koncentrując się na kwestiach tożsamości, pracy i poczucia własnej wartości.

Sam Cooper przyznaje, że projekt dojrzewał w nim od lat. Reżyser podkreśla, że współczesne realia społeczno-ekonomiczne nadają tej historii nowy kontekst i aktualność.

Czy czekacie na kolejną dramatyczną rolę Sandlera?

Źrodło: Deadline