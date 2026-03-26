Anne Hathaway nie chce zbyt chudych modelek w filmie 0

Podczas pracy nad długo wyczekiwanym sequelem Diabeł ubiera się u Prady, Anne Hathaway postanowiła wykorzystać swoją pozycję, by wpłynąć na ważny aspekt produkcji.

Jak ujawniła Meryl Streep w wywiadzie dla Harper’s Bazaar, aktorka stanowczo sprzeciwiła się obecności szkieletowych, nienaturalnie szczupłych modelek w filmie.

Do sytuacji doszło podczas pokazu w trakcie Milan Fashion Week. Obie gwiazdy zwróciły uwagę na niepokojący trend w branży.

Byłam zaskoczona, jak bardzo — oprócz tego, że piękne i młode — modelki były alarmująco chude. Myślałam, że ten problem został już dawno rozwiązany — przyznała Streep.

Reakcja Hathaway była natychmiastowa. Aktorka udała się prosto do producentów i wywalczyła zapewnienie, że w scenach pokazu mody tworzonych na potrzeby filmu nie pojawią się modelki promujące niezdrowe standardy. To dziewczyna z zasadami — podkreśliła Streep.

Zdjęcia do filmu wzbudziły ogromne zainteresowanie fanów, zwłaszcza w Nowy Jork. Tłumy wielbicieli chciały zobaczyć na żywo powrót kultowych postaci — Mirandy Priestly i Andy Sachs. Skala zainteresowania zaskoczyła nawet samą Streep. Mimo chaosu na planie, Hathaway zachowała spokój, podczas gdy Streep przyznała, że sytuacja momentami była dla niej przytłaczająca.

Premiera Diabeł ubiera się u Prady 2 zaplanowana jest na 1 maja 2026 roku.

Źrodło: Deadline