Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Nagi instynkt" - Event projekt w kinie Helios 0

Kultowy thriller erotyczny "Nagi instynkt" powraca do kin w ramach wydarzenia specjalnego. Film w reżyserii Paul Verhoeven zostanie zaprezentowany w nowej, nieocenzurowanej wersji odrestaurowanej w jakości 4K.

Pokaz odbędzie się 26 marca 2026 roku o godzinie 18:00 w formacie 2D z napisami.

Ciało kusi, namiętność zabija: legendarny thriller Paula Verhoevena powraca w nowej, nieocenzurowanej wersji odrestaurowanej 4K.

Detektyw Nick Curran (Michael Douglas) z San Francisco ma kłopotliwą przeszłość, słabość do używek i gwałtowny charakter. Kiedy zaczyna badać zabójstwo muzyka rockowego dokonane szpikulcem do lodu, poznaje główną podejrzaną Catherine Tramell (Sharon Stone): zjawiskową, pewną siebie pisarkę i milionerkę, której powieści w niepokojący sposób przypominają prawdziwe morderstwa. Między parą wywiązuje się dwuznaczna erotyczna gra.

Scenariusz autorstwa Joe Eszterhasa od lat uchodzi za jeden z najbardziej prowokacyjnych tekstów w historii kina głównego nurtu. Na ekranie zobaczymy Michaela Douglasa oraz Sharon Stone w rolach, które na trwałe zapisały się w popkulturz.

