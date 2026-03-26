Filmowa adaptacja "Napisała: Morderstwo" trafi do kin. Jamie Lee Curtis w głównej roli

Universal Pictures oficjalnie ustaliło datę premiery swojej filmowej wersji kultowego serialu Napisała: Morderstwo. Produkcja z Jamie Lee Curtis w roli głównej trafi do kin 22 grudnia 2027 roku, celując w świąteczny box office.

Studio wybiera strategiczny moment – film zadebiutuje tuż przed Bożym Narodzeniem, w środku wyjątkowo gorącego okresu dla kin. Tydzień wcześniej, 17 grudnia, dojdzie do starcia dwóch wielkich widowisk: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum oraz Avengers: Secret Wars. Z kolei w sam dzień świąt widzowie dostaną nową komedię romantyczną od Nancy Meyers. Na razie jedyną bezpośrednią konkurencją dla Murder, She Wrote pozostaje animacja Buds od Sony Pictures Animation.

Za kamerą stanie Jason Moore, znany m.in. z pracy przy komediach i musicalach. Scenariusz przygotowały Lauren Schuker Blum oraz Rebecca Angelo. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale projekt już teraz budzi duże zainteresowanie – zwłaszcza w kontekście obsady.

Oryginalny serial, emitowany w latach 1984–1996, był jednym z największych hitów telewizji. W rolę Jessiki Fletcher wcielała się Angela Lansbury, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii kryminałów. Historia emerytowanej nauczycielki, która zostaje pisarką i jednocześnie rozwiązuje zagadki morderstw, zdobyła aż 41 nominacji do nagród Emmy.

Źrodło: The Hollywood Reporter