Francuska gwiazda w ogniu zarzutów – trzecia kobieta przerywa milczenie

Kolejny skandal w świecie kina. Do oskarżeń wokół Patricka Bruela dołączyła kolejna osoba. Była belgijska attaché prasowa Karine Viseur poinformowała, że złożyła zawiadomienie o napaści seksualnej, dotyczące zdarzeń z 2010 roku.

W rozmowie z RTL kobieta opisała sytuację, do której miało dojść w studiach belgijskiego nadawcy publicznego RTBF. Viseur pracowała wówczas przy promocji filmu Comme les cinq doigts de la main, w którym Bruel występował jako jeden z aktorów. Twierdzi, że artysta miał zachowywać się wobec niej niestosownie w garderobie, a następnie próbować dopuścić się kolejnych naruszeń w łazience.

Kobieta podkreśliła, że już w 2010 roku zgłosiła sprawę, jednak ostatecznie wycofała skargę. Jak tłumaczy dziś, w tamtym czasie nie otrzymała wsparcia ze strony środowiska filmowego, co – jej zdaniem – było związane z pozycją i popularnością Bruela.

Nowe oskarżenie pojawia się zaledwie tydzień po publikacji śledztwa portalu Mediapart, w którym osiem kobiet zarzuciło artyście przemoc seksualną w latach 1992–2019. Wśród nich znalazła się m.in. Daniela Elstner, dyrektorka zarządzająca Unifrance, która publicznie opowiedziała o swoim doświadczeniu i złożyła zawiadomienie na policji.

Zarzuty wobec Bruela obejmują także inne sprawy, w tym doniesienia o gwałcie, który miał mieć miejsce podczas Dinard British Film Festival w 2012 roku. Postępowanie w tej sprawie znajduje się na wstępnym etapie.

Prawnik artysty, Christophe Ingrain, stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

Sprawa jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci francuskiej sceny artystycznej rozwija się dynamicznie i może mieć poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i wizerunkowe.

Źrodło: Deadline