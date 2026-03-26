Groźby wobec gwiazdy "Harry’ego Pottera". HBO wzmacnia ochronę na planie serialu 0

Wokół nowej adaptacji Harry’ego Pottera narasta napięcie. Szef HBO, Casey Bloys, odniósł się do kontrowersji związanych z obsadą oraz ujawnił, że produkcja wdrożyła dodatkowe środki bezpieczeństwa po groźbach kierowanych wobec jednego z aktorów.

Chodzi o Paapa Essiedu, który w nadchodzącym serialu ma wcielić się w postać Severusa Snape’a. Część fanów negatywnie zareagowała na casting, a sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Aktor ujawnił, że otrzymuje wiadomości z groźbami śmierci, w tym bezpośrednie zapowiedzi ataków.

Bloys przyznał w rozmowach z mediami, że tak silne emocje wokół wielkich franczyz nie są niczym nowym, ale mogą przybierać niepokojące formy. – To może być momentami przerażające – zaznaczył, dodając, że studio od początku brało pod uwagę ryzyko i przygotowało zarówno szkolenia dla obsady dotyczące mediów społecznościowych, jak i profesjonalne zaplecze ochrony.

Decyzja o zwiększeniu bezpieczeństwa pokazuje, jak poważnie HBO traktuje sytuację. Produkcje oparte na globalnych markach często budzą ogromne zaangażowanie fanów, jednak – jak podkreślają obserwatorzy – granica między pasją a agresją została w tym przypadku wyraźnie przekroczona.

Głos w sprawie zabrała również autorka książkowego pierwowzoru, (J.K. Rowling) J.K. Rowling (o3685!5). Pisarka wsparła Essiedu, podkreślając, że nie ma wpływu na decyzje castingowe i nie popiera odbierania komukolwiek pracy z powodu różnic światopoglądowych.

Mimo kontrowersji HBO nie zamierza wycofywać się z projektu. Prace nad serialem trwają, a studio zapewnia, że bezpieczeństwo aktorów i ekipy pozostaje absolutnym priorytetem.

Źrodło: Comicbookmovie