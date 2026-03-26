Powrót Scully coraz bliżej? Gillian Anderson rozmawia o udziale w nowym "Z Archiwum X" 0

Platforma Hulu oficjalnie rozwija reboot kultowego serialu Z archiwum X, a projekt nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Za jego sterami stoi Ryan Coogler, który napisze i wyreżyseruje odcinek pilotażowy.

Choć w ostatnim czasie platforma anulowała inne projekty revivalowe, jak np. planowana kontynuacja Buffy, prace nad Z Archiwum X posuwają się naprzód.

Nowa odsłona przedstawi historię dwojga agentów FBI o skrajnie różnych charakterach, którzy trafiają do reaktywowanej jednostki badającej niewyjaśnione zjawiska. Jedną z głównych ról otrzymała Danielle Deadwyler, znana m.in. z filmu Kobieta w ogrodzie.

Największe emocje wśród fanów budzi jednak możliwy powrót gwiazd oryginału. Gillian Anderson, czyli legendarna Dana Scully, potwierdziła, że zapoznała się ze scenariuszem pilota – i jest pod wrażeniem. Aktorka ujawniła również, że odbyła już kilka rozmów z Cooglerem na temat potencjalnego udziału w projekcie.

To będzie coś wyjątkowego i innego. Warto dać temu szansę – podkreśliła, nie zdradzając jednak, czy faktycznie wróci na ekran.

Nowa wersja serialu ma być luźną kontynuacją oryginału, co otwiera drzwi do cameo i powiązań z wcześniejszą historią. To z kolei zwiększa szanse na pojawienie się nie tylko Anderson, ale także Davida Duchovnego, który wcielał się w agenta Muldera.

W produkcję zaangażowany jest również twórca pierwowzoru, Chris Carter, choć tym razem pełni funkcję producenta wykonawczego. Na razie nie podano daty premiery.

Źrodło: Comicbookmovie