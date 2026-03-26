Dwóch ulubieńców fanów odchodzi z "Chirurgów" po 22. sezonie

To koniec ważnego rozdziału dla fanów Chirurgów. Stacja ABC oficjalnie potwierdziła, że po zakończeniu 22. sezonu z serialem pożegnają się dwie wieloletnie gwiazdy: Kevin McKidd oraz Kim Raver.

Aktorzy wcielający się w Owena Hunta i Teddy Altman po raz ostatni pojawią się jako stali członkowie obsady w finale sezonu, którego emisję zaplanowano na 7 maja 2026 roku. Zdjęcia do odcinka właśnie dobiegły końca.

Twórczyni serialu, Shonda Rhimes, nie kryje emocji związanych z ich odejściem. W oficjalnym oświadczeniu podkreśliła, że historia Owena i Teddy – pełna wzlotów, upadków i powrotów – zasługuje na godne zakończenie. – To jednocześnie słodko-gorzkie i radosne, że możemy dać tej parze szczęśliwe zakończenie – zaznaczyła.

Kim Raver i Kevin McKidd

Postacie, które przez lata były jednymi z filarów serialu, po raz pierwszy pojawiły się odpowiednio w 5. i 6. sezonie. Owen, były chirurg wojskowy, oraz Teddy, specjalistka kardiochirurgii z wojskową przeszłością, wielokrotnie splatali swoje losy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Ich burzliwy związek ostatecznie doprowadził do małżeństwa, a później wspólnego wychowywania dzieci.

Sami aktorzy również podkreślają, jak ważny był dla nich udział w produkcji. McKidd przyznał, że serial stanowił ogromną część jego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Raver dodała, że rola Teddy Altman na zawsze pozostanie dla niej wyjątkowa.

Mimo odejścia kolejnych kluczowych postaci, Chirurdzy wciąż trwają. W obsadzie pozostają m.in. Chandra Wilson i James Pickens Jr. – jedni z ostatnich aktorów pamiętających początki serialu. Narratorką produkcji nadal jest Ellen Pompeo, choć jej rola na ekranie została ograniczona.

Źrodło: Deadline