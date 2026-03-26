"Super Mario Galaxy Film" zaskakuje: wielki crossover z kultową serią Nintendo!

Fani Nintendo mają powody do ekscytacji — nadchodzący Super Mario Galaxy Film właśnie ujawnił jeden z najważniejszych elementów fabuły. Produkcja, która trafi do kin już 1 kwietnia 2026 roku, wprowadzi do świata Mario zupełnie nową, ale doskonale znaną postać z innej kultowej serii.

Największą niespodzianką jest pojawienie się Foxa McClouda — legendarnego pilota i głównego bohatera serii Star Fox. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Nintendo, uwielbiana także przez graczy serii Super Smash Bros. Na razie nie ujawniono, kto użyczy mu głosu, co tylko podsyca spekulacje fanów.

Fox nie będzie jednak jedynym gościem z innych światów Nintendo. W filmie pojawią się także: R.O.B., któremu głosu użyczy Ed Skudder oraz Pikmin.

Super Mario Galaxy Film to bezpośrednia kontynuacja hitu z 2023 roku, który jako pierwszy film oparty na grze wideo przekroczył miliard dolarów przychodu na świecie. Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec sequela są ogromne.

Fox McCloud

Głównym bohaterom użyczą głosu m.in.:

Fabuła skupi się na Bowserze Jr., który próbuje uwolnić swojego ojca i przywrócić rodzinne dziedzictwo. Mario i Luigi, wraz z nowymi sojusznikami, wyruszą w międzygwiezdną podróż, by powstrzymać młodego antagonistę.

Za reżyserię ponownie odpowiada duet Aaron Horvath i Michael Jelenic, a produkcją zajmują się Illumination oraz Nintendo, z Shigeru Miyamoto na czele.

Źrodło: Comingsoon