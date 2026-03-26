"Rozgrywająca" powraca do gry. Netflix prezentuje zwiastun 2. sezonu 0

Netflix udostępnił zwiastun drugiego sezonu sportowej komedii Rozgrywająca. W roli głównej powraca nominowana do Oscara Kate Hudson.

Hudson ponownie wciela się w Islę Gordon, nawróconą imprezowiczkę, która musi udowodnić swoją wartość jako biznesmanka. Zostaje prezeską profesjonalnej drużyny koszykarskiej, która należy do jej rodziny. Akcja serialu zręcznie manewruje pomiędzy treningami, a marketingowymi zagrywkami oferując dużą dawkę sportowej dramaturgii.

W drugim sezonie Isla nie jest już niespodziewanym wyborem do prowadzenia Los Angeles Waves, ona jest tą, na którą wszyscy patrzą. Po tym jak drużyna wreszcie odbiła się od dna po niedawnym skandalu, Isla jest zdeteminowana aby pokazać, że jest odpowiednią osobą na stanowisku. Trudno jej jednak pogodzić poświęcenie czasu życiu osobistemu z prowadzeniem drużyny. Każda decyzja jest na wagę złota, a aby przetrwać rodzinną walkę o władzę Isla będzie musiała całkowicie zmienić plan gry. Drugi sezon podnosi stawkę, pogłębia rodzinne dramaty i zapewnia jeszcze większą dawkę humoru.

W drugim sezonie powrócą stali bohaterowie m.in. Drew Tarver jako Sandy, Scott MacArthur jako Ness, Brenda Song jako Ali, Fabrizio Guido jako Jackie, Chet Hanks jako Travis, Toby Sandeman jako Marcus, Uche Agada jako Dyson oraz Justin Theroux jako Cam. Dołączają do nich nowi członkowie obsady: Robert Townsend, Ken Marino, Tommy Dewey, Richa Moorjani, Jake Picking, Blake Anderson, Duby Maduegbunam i Aliyah Turner.

Premiera 2. sezonu Rozgrywającej już 23 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Netflix, Comingsoon