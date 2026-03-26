Hawkins znowu w niebezpieczeństwie. Pełny zwiastun animacji "Stranger Things: Opowieści z '85"

Netflix zaprezentował nowy zwiastun animacji Stranger Things: Opowieści z '85. Obraz ten jest spin-offem flagowej produkcji streamera Stranger Things. Wracamy więc do Hawkins na nową przygodę.

Stranger Things: Opowieści z ’85 pochodzi od showrunnera Erica Roblesa oraz producentów wykonawczych Matta i Rossa Dufferów, znanych również jako bracia Duffer. Akcja rozgrywa się między drugim a trzecim sezonem Stranger Things.

Nowa opowieść rzuca światło na kolejne nadprzyrodzone zagrożenia, które dotykają miasteczko, łącząc elementy znane fanom z zupełnie nowymi potworami i tajemnicami. Mamy tych samych nastoletnich bohaterów, jednak w całkowicie nowej historii.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Zimą 1985 roku śnieg pokrywa miasteczko, a okropności Upside Down wreszcie ustępują. Nasi bohaterowie Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max wrócili do normalnego życia pełnego D&D, bitew na śnieżki i spokojnych dni. Ale pod lodem obudziło się coś przerażającego. Czy to może pochodzić z Upside Down? Z głębi laboratorium Hawkins? A może z zupełnie innego miejsca? Nasi bohaterowie muszą ścigać się z czasem, by rozwiązać tę zagadkę i uratować Hawkins – brzmi oficjalny opis serialu.

Animacja Stranger Things: Opowieści z ’85 zadebiutuje na Netflixie już 23 kwietnia 2026 roku. Na jej pierwszy sezon składa się dziesięć odcinków.

Źrodło: Netflix