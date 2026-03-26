Anne Hathaway podróżuje w czasie? Zobacz zwiastun tajemniczej produkcji "Koniec ulicy Dębowej"

Warner Bros. przedstawia teaser ciekawie zapowiadającej się produkcji science fiction Koniec ulicy Dębowej. Obraz wcześniej nosił nazwę "Flowervale Street". Teraz jego angielski tytuł brzmi "The End of Oak Street".

kadr z filmu "Koniec ulicy Dębowej"

Zaprezentowany materiał nie zdradza zbyt wiele z fabuły. Obejrzenie go rodzi więcej pytań niż odpowiedzi.

Koniec ulicy Dębowej produkuje J.J. Abrams, a jak to bywa przy projektach tego filmowca, aura tajemniczości otacza je najczęściej do samego końca. Za kamerą stanął David Robert Mitchell, który na swoim koncie ma świetny horror Coś za mną chodzi. Obsada filmu jest gwiazdorska. W rolach głównych występują Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella i Christian Convery.

Fabuła filmu wydaje się kręcić wokół tytułowej ulicy. Po tajemniczym zdarzeniu kosmicznym rodzina Plattów odkrywa, że przeniosła się do całkowicie nowej rzeczywistości. Teaser ukazuje Nam nawet dinozaura przemierzającego okolicę. Czyżby więc ulica w jakiś sposób trafiła do czasów prehistorycznych czy może tajemnicze wydarzenie spowodowało przemieszanie się kilku epok? Jedno jest pewne, Plattowie, aby przetrwać muszą trzymać się razem.

Koniec ulicy Dębowej trafi do polskich kin 14 sierpnia 2026 roku. Film na szklany ekran wprowadzi Warner Bros.

Źrodło: Warner Bros Polska