Reboot Z Archiwum X rozwijany przez Ryana Cooglera dla platformy Hulu ma już obsadzoną dwójkę głównych bohaterów.

Po raz pierwszy ogłoszony w marcu 2023 roku reboot będzie świeżym spojrzeniem na oryginalny serial Foxa, który początkowo emitowano od 1993 do 2002 roku, a następnie od 2016 do 2018 przez łącznie 11 sezonów. Nie jest jasne, na ile nowy serial będzie powiązany z oryginałem, jeśli w ogóle będzie. Nie powrócą także bohaterowie Fox Mulder oraz Dana Scully.

Danielle Deadwyler oraz Himesh Patel będą grać w serialu nowe, oryginalne postacie. Szczegóły na ich temat trzymane są na razie w tajemnicy. Wiemy jedynie, że nowa seria skupi się na dwóch wysoko odznaczonych, lecz zupełnie różnych agentach FBI, którzy nawiązują nieoczekiwaną więź, gdy zostają przydzieleni do długo zamkniętego wydziału zajmującego się sprawami dotyczącymi niewyjaśnionych zjawisk.

Coogler wyreżyseruje pilota. Jennifer Yale będzie showrunnerką oraz producentką wykonawczą wraz z twórcą Z Archiwum X Chrisem Carterem.

Jak wcześniej informowaliśmy, ze scenariuszem pilota zapoznała się gwiazda oryginału Gillian Anderson. Aktorka ujawniła również, że odbyła już kilka rozmów z Cooglerem na temat potencjalnego udziału w projekcie. Nie zdradziła jednak czy w jakiś sposób powróci na ekran w reboocie.

