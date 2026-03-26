Ryan Gosling w nowym filmie twórców "Wszystko wszędzie naraz" 0

Ryan Gosling dołącza do kolejnego projektu science fiction, kontynuując wyraźnie zarysowany kierunek w swojej karierze. Aktor został obsadzony w głównej roli w najnowszym, wciąż niezatytułowanym filmie duetu Daniel Kwan i Daniel Scheinert, znanych wspólnie jako The Daniels.

Twórcy odpowiadają za oscarowy hit "Wszystko wszędzie naraz", który ugruntował ich pozycję jako jednych z najbardziej oryginalnych reżyserów współczesnego kina.

Projekt powstaje dla Universal Pictures. Zdjęcia ruszą latem tego roku, a premiera została zaplanowana na 19 listopada 2027. Producentem filmu będzie Jonathan Wang, stały współpracownik The Daniels.

Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą, jednak Daniel Kwan podczas festiwalu SXSW zdradził, że będzie to bardzo egzystencjalna historia utrzymana w tonie zabawnej komedii sci-fi akcji. Równolegle trwa kompletowanie obsady, a projekt ma opierać się również na młodych aktorach.

Czy Wy czekacie na nowy filmów twórców "Wszystko wszędzie naraz"?

Źrodło: The Hollywood Reporter