Sonya Walger dołącza do "God of War" 0

Sonya Walger zasiliła obsadę aktorskiej adaptacji "God of War" przygotowywanej przez Amazon. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Aktorka wcieli się we Freyę, wygnaną boginię Vanirów, dawną królową Walkirii i byłą żonę Odyna, która obecnie żyje w odosobnieniu w Midgardzie.

Obsadzenie tej roli domyka najważniejsze elementy głównej obsady, choć wciąż nie ogłoszono wykonawców kilku pomniejszych postaci. Wśród potwierdzonych nazwisk znajdują się m.in. Ryan Hurst jako Kratos, Callum Vinson jako Atreus, Teresa Palmer w roli Sif czy Mandy Patinkin jako Odyn. W obsadzie pojawią się również m.in. Ólafur Darri Ólafsson (Thor) oraz Ed Skrein (Baldur).

Fabuła skoncentruje się na relacji Kratosa i jego syna Atreusa, którzy wyruszają w podróż, aby rozsypać prochy Faye. W trakcie wyprawy protagonista próbuje nauczyć chłopca, jak być bogiem, podczas gdy Atreus pokazuje ojcu, jak być człowiekiem.

Serial otrzymał od razu zamówienie na dwa sezony, a prace przygotowawcze ruszyły w Vancouver. Za projekt odpowiada Ronald D. Moore, czyli twórca i showrunner znany z takich tytułów jak "Battlestar Galactica" czy "Outlander".

Źrodło: The Hollywood Reporter