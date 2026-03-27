Hamlet kobietą? Rachel Zegler chce odwrócić role

Rachel Zegler nie zwalnia tempa – mimo że jej najnowszy projekt, Śnieżka, nie spełnił wszystkich oczekiwań, młoda aktorka już patrzy w przyszłość i celuje w znacznie ambitniejsze wyzwania. Tym razem na jej celowniku znalazł się sam William Shakespeare – i to w bardzo nieoczywistej odsłonie.

Wczytywanie...

W niedawnym wywiadzie Zegler przyznała, że marzy o powrocie do klasyki. Po wcześniejszym występie w West Side Story – będącym współczesną interpretacją Romea i Julii – aktorka chciałaby pójść o krok dalej. Jej pomysł? Gender-swapped wersja Hamlet, w której sama wcieliłaby się w kobiecą wersję duńskiego księcia.

Jeśli tylko ktoś mnie zechce, bardzo chcę robić więcej Shakespeare’a. Marzę o zagraniu kobiecego Hamleta – powiedziała aktorka, dodając z uśmiechem, że rola byłaby raczej intensywna niż zabawna.

Choć pomysł może brzmieć rewolucyjnie, nie jest całkowicie bez precedensu. W ostatnich latach aktorki takie jak Ruth Negga czy Cush Jumbo mierzyły się już z rolą Hamleta w nowatorskich interpretacjach – i zebrały za nie świetne recenzje.

To jednak nie koniec planów Zegler. Aktorka zdradziła również, że pracuje nad tajemniczym musicalem filmowym, którego szczegóły pozostają ściśle tajne. Jak sama przyznała, projekt powstaje z udziałem niesamowitych ludzi, co tylko podsyca ciekawość fanów.

Źrodło: Comingsoon