Dwie gwiazdy odrzuciły rolę złoczyńcy w "Spider-Man 4" – co się wydarzyło?

Nadchodzący film Spider-Man: Całkiem nowy dzień jeszcze przed premierą budzi spore emocje – i to nie tylko za sprawą fabuły. Najnowsze doniesienia zza kulis ujawniają, że jedna z kluczowych ról antagonistki mogła wyglądać zupełnie inaczej.

Według branżowych informacji, do udziału w projekcie przymierzano dwie znane aktorki: Anne Hathaway oraz Sarę Snook. Obie miały otrzymać propozycję zagrania głównej kobiecej przeciwniczki Spider-Mana, jednak ostatecznie zdecydowały się odrzucić ofertę.

Informacje te potwierdził insider Jeff Sneider, który ujawnił, że rozmowy były poważne, ale zakończyły się fiaskiem. Jak zaznaczył, decyzje aktorek wpłynęły na dalszy rozwój projektu.

Po ich rezygnacji studio Marvel Studios miało ponownie przemyśleć koncepcję postaci. Rozważano m.in. rozbudowanie innej roli – określanej roboczo jako Jean – lub całkowitą zmianę kierunku, w tym przepisanie antagonistycznej postaci. Niewykluczone, że pierwotnie planowana starsza kobieca antagonistka została ograniczona lub zastąpiona inną wersją.

Tego typu zmiany nie są niczym niezwykłym w przypadku produkcji należących do Marvel Cinematic Universe, gdzie casting i scenariusz często ewoluują wraz z dostępnością aktorów i długofalowymi planami uniwersum. Mimo kulisowych perturbacji, produkcja filmu jest już na zaawansowanym etapie – zdjęcia zostały zakończone, a obecnie trwają prace postprodukcyjne. Premiera zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Źrodło: Comicbookmovie