Oscary opuszczają Hollywood – historyczna zmiana od 2029 roku

Po ponad dwóch dekadach spędzonych przy Hollywood Boulevard, Oscary szykują się na jedną z największych zmian w swojej historii. W 2029 roku prestiżowa gala opuści Dolby Theatre, kończąc tym samym długą i symboliczną erę związaną z tym miejscem.

Nowym domem najważniejszej nocy w świecie filmu stanie się Peacock Theater, położony w kompleksie L.A. Live. Przenosiny są częścią wieloletniej umowy, która zagwarantuje organizację ceremonii w nowej lokalizacji co najmniej do 2039 roku. Jubileuszowa, 100. edycja Oscarów w 2028 roku odbędzie się jeszcze w dotychczasowym miejscu, ale już rok później – podczas 101. gali – widzowie zobaczą wydarzenie w zupełnie nowej odsłonie.

Zmiana lokalizacji to jednak nie wszystko. Po dekadach emisji w telewizji na antenie ABC, gala przeniesie się do internetu i będzie transmitowana na platformie YouTube. To wyraźny sygnał, że Akademia chce dostosować się do współczesnych nawyków widzów i otworzyć wydarzenie na globalną publiczność streamingową.

Za kulisami tej transformacji stoi współpraca Academy of Motion Picture Arts and Sciences z firmą AEG, która zarządza kompleksem L.A. Live. W ramach umowy Peacock Theater przejdzie szeroko zakrojone modernizacje – od ulepszeń sceny, przez systemy dźwięku i oświetlenia, aż po zaplecze techniczne i przestrzenie dla produkcji. Odświeżone zostaną również foyer oraz inne kluczowe obszary dla gości i twórców.

Nowa lokalizacja zaoferuje także większą liczbę miejsc dla widzów, a rozbudowany plac przed kompleksem ma stać się nową przestrzenią dla czerwonego dywanu, gdzie gwiazdy będą pojawiać się przed tłumami fanów i kamerami z całego świata.

Źrodło: Comingsoon