Josh Duhamel: Aktorzy powinni trzymać się z dala od polityki 0

Josh Duhamel, wywołał dyskusję w świecie show-biznesu swoimi szczerymi słowami na temat polityki i roli aktorów w debacie publicznej. W najnowszym wywiadzie aktor przyznał, że choć ma silne poglądy, świadomie unika dzielenia się nimi z fanami.

Wczytywanie...

Podczas rozmowy z Megyn Kelly, Duhamel podkreślił, że jego decyzja wynika przede wszystkim z szacunku do widowni. Jak stwierdził, publiczne wypowiadanie się na tematy polityczne mogłoby zrazić połowę jego odbiorców. Zamiast tego woli skupić się na tym, co – jego zdaniem – jest najważniejsze w jego zawodzie: tworzeniu rozrywki.

Aktor, zaznaczył, że nie chce nauczać publiczności ani narzucać jej swoich przekonań. Jego podejście ma również wymiar czysto pragmatyczny – jak sam przyznał, traktuje to jako decyzję biznesową. Jestem tu, żeby robić fajne filmy i telewizję – podkreślił, dodając, że jeśli chciałby głosić polityczne poglądy, rozważyłby start w wyborach, czego jednak nie planuje.

W trakcie rozmowy pojawił się także wątek rosnącej polaryzacji społecznej w USA. Duhamel zgodził się z obserwacją, że coraz więcej celebrytów rezygnuje z publicznego komentowania polityki, uznając to za rozsądne podejście w podzielonym społeczeństwie.

Co ciekawe, nie jest on jedyną osobą z branży, która dystansuje się od politycznych deklaracji. Niedawno podobne stanowisko wyraziła również Jennifer Lawrence, sugerując, że nie każdy artysta musi zabierać głos w sprawach publicznych.

Źrodło: The Hollywood Reporter