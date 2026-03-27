Adaptacje "Dead Take" i "Faith: The Unholy Trinity" w przygotowaniu – twórcy gier w centrum produkcji

Nowa inicjatywa w branży filmowej może znacząco zmienić sposób, w jaki powstają ekranizacje gier wideo. Niezależne studio produkcyjne Charred Pictures ogłosiło pierwsze projekty i jednocześnie zaprezentowało model pracy, w którym twórcy gier odgrywają kluczową rolę w procesie tworzenia filmów.

Wczytywanie...

Na czele firmy stoi Alanah Pearce, była scenarzystka gier i popularna twórczyni internetowa. Studio już na starcie zapowiedziało adaptacje dwóch uznanych produkcji indie – Faith: The Unholy Trinity oraz Dead Take.

Pierwszy z projektów to horror osadzony w realiach lat 80., inspirowany okresem tzw. Satanic Panic w Stanach Zjednoczonych. Fabuła koncentruje się na młodym księdzu mierzącym się z siłami nadprzyrodzonymi, kultami oraz własnym kryzysem wiary. Za scenariusz odpowiada Pearce, a w produkcję zaangażowani są również twórcy oryginalnej gry.

Drugi film, Dead Take, przeniesie na ekran historię ukazującą mroczne kulisy Hollywood i cenę, jaką ludzie są gotowi zapłacić za sławę. Projekt powstaje we współpracy z twórcami gry, a jego współautorem jest również założyciel studia odpowiedzialnego za pierwowzór.

Charred Pictures rozwija także trzeci projekt – Godmother – który jest oryginalnym filmem.

Największą innowacją proponowaną przez studio jest jednak sposób pracy nad adaptacjami. W przeciwieństwie do tradycyjnych produkcji, gdzie twórcy gier często mają ograniczony wpływ na film, tutaj pozostają oni aktywnie zaangażowani na każdym etapie realizacji.

Równie nietypowe jest podejście do finansowania. Zamiast polegać wyłącznie na klasycznych źródłach z Hollywood, studio poszukuje wsparcia wśród twórców internetowych – m.in. youtuberów i streamerów – którzy już posiadają społeczności zainteresowane adaptowanymi tytułami.

Nowe podejście może okazać się przełomowe dla branży, która od lat zmaga się z problemem nieudanych ekranizacji gier. Jeśli model Charred Pictures się sprawdzi, może otworzyć drogę do bardziej autentycznych i lepiej przyjętych produkcji.

Źrodło: Variety