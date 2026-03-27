Z muzyki na wielki ekran: Dua Lipa w nowym projekcie A24

A24 nie zwalnia tempa i dokłada kolejne głośne nazwisko do swojej nadchodzącej produkcji. Do obsady komedii Peaked dołączyła właśnie Dua Lipa — jedna z największych gwiazd współczesnego popu.

Szczegóły dotyczące jej roli są na razie trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że artystka wystąpi u boku reżyserki Molly Gordon oraz współscenarzystki Allie Levitan. Film opowie historię dwóch kobiet, które w liceum były postrachem rówieśników, a po latach próbują wrócić do dawnych czasów podczas zjazdu absolwentów.

Projekt już wcześniej przyciągnął uwagę rozbudowaną obsadą. Na ekranie pojawią się m.in. Emma Mackey, Laura Dern, Simone Ashley oraz Connor Storrie. Za produkcję odpowiada samo A24, a zdjęcia mają rozpocząć się w najbliższym czasie.

Dla Dua Lipy to kolejny krok w rozwijaniu kariery filmowej. Artystka, która zdobyła trzy nagrody Grammy i siedem Brit Awards, od kilku lat coraz śmielej pojawia się na ekranie. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w Barbie oraz Argylle.

Źrodło: Deadline