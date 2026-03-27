Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix odsłania kwietniową ofertę na 2026 rok. Polska komedia, powroty hitów i nowe produkcje oryginalne!

Netflix zaprezentował listę premier na kwiecień 2026 roku. W nadchodzących tygodniach platforma postawi zarówno na lokalne produkcje, jak i kontynuacje popularnych seriali oraz nowe tytuły z różnych gatunków. Od komedii, przez thrillery, aż po dokumenty i animację.

"Alfa"

Wśród najgłośniejszych premier filmowych znajduje się polska komedia "Podlasie", w której występują m.in. Artur Barciś, Anna Seniuk oraz Cezary Żak. Produkcja opowiada o mieszkańcach wsi próbujących przyciągnąć turystów i pieniądze za pomocą nietypowego planu. W segmencie kina gatunkowego uwagę zwraca thriller "Alfa" z Charlize Theron w roli kobiety uwikłanej w niebezpieczną grę seryjnego zabójcy na australijskim odludziu.

Oferta serialowa obejmuje kolejne sezony sprawdzonych tytułów. Na platformę powróci m.in. trzeci sezon "XO, Kitty", kontynuujący historię bohaterki w Seulu, oraz drugi sezon "Awantury", w której pojawi się Oscar Isaac. Wśród nowości znalazł się również serial animowany "Stranger Things: Opowieści z '85", rozwijający uniwersum popularnej produkcji Netflixa i przenoszący widzów do zimowego Hawkins.

Wśród premier serialowych znalazły się także m.in. "Życiowe błędy", "Grzechy Kujo", "Niewybrani" czy trzeci sezon "Prawa Lidii Poët". Nie zabraknie również propozycji dokumentalnych – w tym serialu "Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju" poświęconego karierze Ronaldinho oraz filmu "David Attenborough: Opowieść o gorylach", w którym legendarny przyrodnik David Attenborough wraca do swoich wieloletnich obserwacji tych zwierząt.

Netflix kontynuuje także rozwój wydarzeń na żywo. W kwietniu platforma pokaże walkę bokserską pomiędzy Tysonem Furym a Arslanbekiem Makhmudovem. Uzupełnieniem oferty będą nowe stand-upy, w tym program "Sarah Millican: Late Bloomer", oraz kolejne produkcje familijne, jak następny sezon "Uliczki Cocomelon".

Źrodło: Netflix / materiały prasowe