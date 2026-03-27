Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Bad Bunny i Colman Domingo dołączą do Toma Hanksa w baseballowym projekcie?

Tom Hanks i Marielle Heller szykują kolejną wspólną produkcję po nominowanym do Oscara filmie "Cóż za piękny dzień". Tym razem duet pracuje nad baseballowym dramatem z elementami komedii, opartym na opowiadaniu "The Comebacker" autorstwa Dave'a Eggersa.

Wczytywanie...

Projekt już na wczesnym etapie wzbudził duże zainteresowanie wytwórni i według doniesień branżowych trwa zacięta walka o prawa do realizacji, w której prowadzi Sony Pictures.

Hanks nie tylko zagra główną rolę, ale także wyprodukuje film, podobnie jak Heller, która stanie za kamerą. "The Comebacker" opowiada historię wypalonego dziennikarza sportowego Lionela, który odzyskuje sens życia dzięki niezwykłej relacji z młodym miotaczem powołanym z niższych lig. Po poważnym urazie głowy zawodnik zaczyna przejawiać nietypowe zachowania, w tym poetycki sposób wypowiedzi, co nadaje nowy wymiar tekstom bohatera i przyciąga uwagę czytelników w całym kraju.

W obsadzie mogą znaleźć się także Bad Bunny oraz nominowany do Oscara Colman Domingo, którzy według źródeł rozważają udział w projekcie. Na ten moment negocjacje pozostają w toku.

Warto dodać, że dla Hanksa będzie to kolejna adaptacja twórczości Eggersa, bowiem wcześniej aktor wystąpił w ekranizacjach "Hologram dla króla" oraz "The Circle. Krąg".

Źrodło: Variety